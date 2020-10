Playoff Euro 2020, la Slovacchia di Vavro batte l'Irlanda ai rigori: il laziale sostituito ai supplementari

A Bratislava si è appena conclusa una delle otto semifinali degli spareggi di qualificazione ai prossimi Europei. Non sono bastati novanta minuti per eleggere la vincitrice del match, terminato con la vittoria della Slovacchia sull'Irlanda al termine del calci di rigore. Decisi gli errori di Browne e Doherty, che consegnano il successo agli avversari, cinici e freddi dagli undici metri. In campo dal primo minuto Denis Vavro. Il difensore, che sembrava combattere ormai da tempo con la pubalgia, ha trovato posto nella linea difensiva del ct Hapal fino al 112' quando é stato sostituito da Gyomber. Ottima prova quella del classe '96, bravo a non concedere la ripartenza agli avversari e, allo stesso tempo, a proporsi in avanti. La Nazionale del biancoceleste strappa dunque il pass per la finale, da giocare contro l'Irlanda del Nord, riuscita a sconfiggere la Bosnia-Erzegovina dopo i tiri dal dischetto.

