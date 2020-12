Lazio, Olimpico e primi tempi tabù: nella ripresa arriva il gol, ma non basta

Il primo tempo di Lazio - Hellas Verona si è concluso con la squadra di Inzaghi in svantaggio. Si tratta, riporta Lazio Page sul proprio profilo Twitter, della quinta volta su sei gare casalinghe. Nessuna squadra della Serie A ha collezionato un risultato peggiore. E non finisce qui. Perché a casa propria i biancocelesti vanno spesso in svantaggio, e nei primi tempi non arriva il gol. La striscia di sei primi tempi casalinghi senza gol è la peggiore d'Europa dopo quelle di Huesca ed Eibar, che non hanno siglato alcun gol rispettivamente per dieci e sette prime frazioni di gioco di gare giocate in casa. Le cose cambiano completamente quando si supera l'intervallo: quello di oggi contro gli scaligeri è stato l'ottavo secondo tempo consecutivo in cui la squadra è andata in gol. Si tratta della striscia più lunga d'Europa.

Lazio - Verona, Inzaghi cambia Acerbi, ma il numero 33 non voleva uscire

Bruges, tre positivi al Coronavirus dopo la partita contro la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE