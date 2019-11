Lazio, Onofri: “Il vero Vavro non è quello visto finora. Su Immobile…”

A qualche ora dal poker rifilato all’Armenia dall’Italia di Roberto Mancini, Claudio Onofri, ex difensore di Torino e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, soffermandosi anche su Ciro Immobile: “Questa Nazionale si diverte, bisogna fare i complimenti a Mancini, perché ha creato una squadra speciale. Immobile? Il punto debole si poteva ritenere la mancanza di una statura internazionale, ma la sua crescita è dirompente, ormai è a tutti gli effetti il centravanti della Nazionale italiana. Si sta completando come giocatore, non è più soltanto un bomber, la sua dimensione è cambiata dopo le esperienze fallimentari all'estero. Non è un caso che la Lazio abbia raggiunto il terzo posto, in questo momento appare come la favorita per un piazzamento Champions. Vavro? Lo conosco bene, sono sicuro che non sia il giocatore che stiamo vedendo ultimamente. Quando lo prese la Lazio questa estate ero entusiasta, ha fisico e tecnica, è bravo anche nel proporsi in zona gol. Non è il primo giocatore a soffrire l'ambientamento, a non adattarsi subito al nostro calcio e alla nostra realtà. Non è un discorso di giocare a 4 o a 3, adesso farebbe male in qualsiasi sistema. Vi garantisco che il vero Vavro non è quello visto finora”.

Lazio, Correa formato bomber: per Inzaghi la seconda punta più prolifica

Lazio, occhio al rientro dalla sosta: vietato sbagliare

TORNA ALLA HOMEPAGE