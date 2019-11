Lazio, Correa formato bomber: per Inzaghi la seconda punta più prolifica

“Chi lascia la strada vecchia per la nuova…”, Correa sa benissimo cosa ha lasciato, e ancor di più cosa ha trovato: cinismo e tanti gol. Da fuoriclasse incompleto a bomber spietato. Il Tucu, insieme all’altra macchina da gol chiamata Immobile, sta trascinando la Lazio. Dopo il rigore sbagliato con il Bologna, doloroso errore, l’argentino non si è abbattuto. Duro lavoro e tanto sacrificio, binomio perfetto per riconquistare la fiducia intera di un ambiente e, soprattutto, per cominciare finalmente a sfondare la porta quando necessario. Ben 5 centri nelle ultime 5 partite di Serie A. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è la prima volta che Inzaghi dispone di una seconda punta così prolifica. Il confronto viene spontaneo farlo con Keita, quando nel 2015/16 da esterno venne spostato nel ruolo di punta centrale: chiuse il campionato con 16 gol in 31 presenze. Alla dodicesima giornata del girone d’andata, però, il senegalese aveva messo a segno solamente 4 reti. Esplose poi negli ultimi mesi della stagione. Altri recenti bomber sono stati Milinkovic e Luis Alberto: nella stagione 2017/18 fecero rispettivamente 10 e 11 gol. A metà novembre, però, entrambi erano ancora lontani dall’attuale score di Correa: lo spagnolo era a quota 3, il serbo a quota 2. Il Tucu ha messo nel mirino l’obiettivo doppia cifra, ampiamente alla porta mantenendo questi ritmi. Dribbling, velocità, cambio passo: Correa è l’arma impropria biancoceleste.

