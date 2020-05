Lazio, Onofri: "Mi aspetto la solita fame, la voglia di prendersi il risultato"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Onofri per parlare di Lazio: "La ripresa del campionato sarà da tripla, prevedo gare tirate ed incerte. Giocare senza pubblico, con il caldo ed ogni tre giorni non sarà facile, un'altra difficoltà sarà quella di non disputare prima delle amichevoli. In Bundesliga finora si sono visti dei ritmi lenti, è normale. Sarà così anche in Serie A. Dalla Lazio però mi aspetto la solita fame e la solita voglia di prendersi il risultato in ogni momento. Mi aspetto ancora molto dai biancocelesti. Credo che questa situazione influenzerà solo questo torneo, già dal prossimo infatti torneremo a vedere il solito calcio ammirato in passato, con pregi e difetti".