Lazio, Onofri: "Questa squadra non molla mai. Fiducioso per il 2020"

Nell'ultima parte del 2019 si è potuta ammirare una Lazio diversa, da primi posti. L'obiettivo Champions League resta quello dichiarato, ma per molti addetti ai lavori la squadra di Inzaghi potrebbe puntare ancora più in alto. La pensa così anche l'ex calciatore del Genoa Claudio Onofri, intervenuto su Lazio Style Channel: “Il campionato finora è stato più equilibrato rispetto al passato, merito anche della Lazio. I biancocelesti non sono più una sorpresa, e possono alzare ancora l'asticella. Le prossime partite saranno importanti per confermare quanto di buono visto finora e pensare a quali obiettivi puntare. Sono molto fiducioso per il 2020 della squadra di Inzaghi. Il pregio di questo gruppo è quello di non mollare mai, per questo sono sicuro che già da Brescia, gara ostica sulla carta, approccerà con la giusta mentalità la partita. Da quando è tornato Corini i lombardi sono in grande crescita e hanno un'organizzazione di squadra importante”.

