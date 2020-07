Lazio, onore ma anche introiti: ecco quanto vale il secondo posto

Dopo una stagione per larghi tratti a ridosso della Juventus, terminare il campionato al quarto posto lascerebbe l'amaro in bocca a Simone Inzaghi. Ecco perchè il tecnico biancoceleste ha chiesto un ultimo sforzo a tutti. Terminare secondi è l'obiettivo di questi ultimi 180 minuti. Una posizione che renderebbe onore alla Lazio, ma che sarebbe importante anche a livello economico per le tasse della società. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, arrivare dietro la Juventus vorrebbe dire intascare 19,4 milioni, il terzo ne vale 16,8, mentre la quarta piazza 10,9. Inoltre la fetta dei diritti tv da dividere al termine della Champions, per il 15% viene assegnata in base ai risultati raggiunti nella stagione precedente. Anche per questo sarebbe importante conquistare posizioni.

