Lazio, ora accelera: calendario fitto sino alla Supercoppa di dicembre

E adesso si fa sul serio. La Lazio è pronta ad iniziare un ciclo di 21 partite in poco più di 3 mesi. Si inizia domenica contro la Spal, poi un match ogni 4,7 giorni (comprendo i periodi di paisà della Serie A), sino alla Supercoppa Italiana. Il trofeo nazionale si svolgerà a Gedda il 21 o 22 dicembre, serve ancora attendere l’ufficialità della data. Sull’avversario, la Juventus, ovviamente non ci sono dubbi. Campionato, Europa League e Supercoppa, tanti impegni per una Lazio che vuole stupire su tutti i fronti. Dopo la trasferta di Ferrara, ci sarà quella in Romania: giovedì 19 settembre ecco il debutto in Europa contro il Cluj.

