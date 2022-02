Lazio, ora la difesa non è più un problema: il dato che rassicura Sarri

Ora Sarri può dormire sonni tranquilli: la difesa della Lazio sta diventando una certezza. I biancocelesti, con la vittoria all'Olimpico contro il Bologna per 3-0, hanno collezionato il quarto cleen sheet consecutivo in campionato. La Lazio infatti non subisce gol dal 9 gennaio nella gara contro l'Inter (2-1 per i nerazzurri). Il reparto difensivo ha tirato su il muro contro Salernitana, Atalanta, Fiorentina e, per ultima, la squadra di Mihajlovic (senza contare la sfida vinta per 1-0 in Coppa Italia contro l'Udinese). Il tecnico biancoceleste ha lavorato duramente sulla fase difensiva e ora sta raccogliendo i suoi frutti.