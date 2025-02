Lazio, Orsi: "Rete valida perché Mandas non poteva arrivare? Spiegazione senza senso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il gol di Arnautovic, che ha sbloccato la sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio, sta facendo molto discutere. In tanti sono d'accordo sul fatto che la rete dovesse essere annullata ma la questione si apre a diverse interpretazioni tra cui anche quella di chi ritiene che la rete sia valida visto che Mandas non ci sarebbe mai potuto arrivare.

Sul tema ecco le parole di Nando Orsi ai microfoni di Radio Radio: "Una spiegazione del genere non l’avevo mai sentita, incredibile! Questa è una questione senza senso, che non si può porre, detta da una persona che non ha mai fatto il portiere. Non vuol dire niente! L’interpretazione non può essere stata questa, secondo me non se ne sono neanche accorti. Qualsiasi gol che un portiere prende è parabile, non dicessero bischerate!".