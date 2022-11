Lazio, Ownic lancia il sorteggio per vincere la maglia di Lazzari: ecco come

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Protagonista del derby di ieri sera, uscitone vittorioso con i suoi compagni nonostante il problema alla spalla, il terzino della Lazio Manuel Lazzari è diventato oggi protagonista di un sorteggio. La piattaforma di NFT, Ownic, infatti, ha offerto a tifosi e appasionati la possibilità di vincere la sua maglietta: in che modo? Semplicemente ponendo una domanda al numero 29 biancoceleste nei commenti sotto al post pubblicato su Instagram (e che potete trovare in fondo all'articolo). Al termine del tempo prestabilito verrà fatto un sondaggio per eleggere il fortunato vincitore.