Lazio, Padovan: "Mi stuzzica l'idea Milinkovic attaccante. Se Sarri vuole..."

© foto di Federico De Luca

La Lazio incrocia le dita in vista dell'esame decisivo per stabilire l'entità dell'infortunio di Ciro Immobile. Ai microfoni di Sky Sport Giancarlo Padovan ha commentato l'ipotesi di schierare da attaccante Sergej Milinkovic Savic, esperimento messo in atto la scorsa stagione in qualche occasione da Maurizio Sarri in allenamento: "Io voto quasi sempre per Sarri. Mi stuzzica molto l'idea di Milinkovic centravanti, se Sarri ci ha pensato è possibile. È un giocatore che può fare molte cose, può fare il finto nueve, come si dice in questi casi".

VICE IMMOBILE - "Secondo me la Lazio ha sbagliato a non avere un vice Immobile. Se si è sbagliato con Muriqi, va bene, se ne cerca un altro. Mertens era una buona idea però purtroppo per la Lazio non è stata coltivata, anche perché la volontà del calciatore era quella di non giocare in una squadra italiana diversa dal Napoli".