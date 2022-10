Lazio, Paganin: “Si vede la mano di Sarri, ma se hai una rosa…”

TUTTOmercatoWEB.com

Campionato momentaneamente in stand by per lasciare spazio all’Europa. La Lazio è reduce da una grande prestazione e vittoria contro l’Atalanta, stasera cercherà di replicarsi contro i danesi per riscattare quanto accaduto a Herning. Ai microfoni di TMW, in merito al percorso dei biancocelesti si è espresso Antonio Paganin: “La mano di Sarri si vede, è entrato in empatia con i giocatori. Ti deve andare tutto bene, se non hai una rosa profonda è difficile”.

