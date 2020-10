Lazio Paracadutismo, domani l'inizio del campionato: ecco le nuove maglie - FOTO

Nella giornata di domani, un'altra Lazio inizierà il suo campionato. Si tratta della Lazio Paracadutismo che disputerà i campionati italiani a Fano, nelle Marche. Sono uscite anche le nuove maglie ufficiali edizione limitata della società. Sulle divise anche il nome del nuovo settore agonistico biancoceleste che si chiamerà "Eagles Knights" ossia "I cavalieri dell'aquila". Domani con la Lazio, esordirà anche l'Aeroclub Frosinone che gestisce l'areoporto Moscardini. La Lazio paracadutismo tornerà in Ciociaria per dare supporto all'Aeroclub che ha una bellissima struttura a disposizione. I biancocelsti creeranno una sezione di paracadutismo a Frosinone. Per questo, il nome dell'Aeroclub apparirà anche sulle nuove magliette della Lazio.

