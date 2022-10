Lazio, Parisi lascia la porta aperta: "Ci proveremo quest'estate"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Lazio ha bisogno di rinforzi. L'infortunio di Immobile ha evidenziato la mancanza di un centravanti che possa fare le veci del capitano, così come andrebbe preso un sostituto di Marusic sulla catena di sinistra per evitare di adattare il montenegrino. Da tempo i capitolini hanno messo gli occhi su Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli classe 2000. In estate si pensava potesse arrivare e a gennaio la Lazio tornerà a parlare con i toscani. Nell'intervista rilasciata oggi a TuttomercatoWeb.com il giocatore campano ha risposto così alla domanda se possa essere il giusto rinforzo per una big: "Terzini sinistri in circolazione non ce ne sono tanti di qualità. Sappiamo che le grandi cercano giocatori affermati: ci proveremo quest'estate...". Una frase che lascia la porta aperta ai biancocelesti in attesa della mossa della dirigenza che potrebbe arrivare nella prossima finestra di mercato.