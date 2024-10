Lazio, parla Rambaudi: "Arbitri? Non vedo malafede, ma incapacità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nel corso della trasmissione ‘Sei Volte Buongiorno’ di Radiosei è intervenuto come di consueto Roberto Rambaudi, ex biancoceleste, che ha detto la sua sul tema del momento: "Arbitri? Mi piacerebbe vedere in sala Var un ex calciatore, ma soprattutto il Var a chiamata: una chiamata a squadra per ogni allenatore farebbe concentrare più tutti. Torno a ripetere: io non vedo malafede, ma incapacità. La sudditanza psicologia nel calcio esiste, ma non riguarda solo gli arbitri. Esempio: anche un tecnico che deve scegliere tra Pedro e Noslin è condizionato".

In seguito Rambaudi ha detto la sua su alcuni singoli della Lazio di Baroni e su Cataldi, reduce dalla sua prima doppietta in Serie A con la maglia della Fiorentina: "Noslin squalificato in Europa League? Credo che l’allenatore non debba cercare di accontentare e quindi farlo giocare necessariamente in campionato. Fa sempre fede ciò che si vede in settimana. Senza calcoli, gioca chi merita e ora Noslin deve farsi trovare pronto. Romagnoli? Non è colpa sua il rosso rimediato a Torino, ha cercato di rimediare agli errori degli altri. La causa del gol? Gila, che ha rotto la linea. Lo farei riposare in Europa League e metterei Patric che prende minutaggio. Per Gigot dobbiamo aspettare e vedere se Baroni lo vede pronto.

La parola 'turnover' non mi piace: in questa Lazio cambiano i giocatori ma sono comunque tutti titolari. In tal senso spero che Dele-Bashiru ritrovi il campo molto presto perché può essere davvero utile. Isaksen? Gli allenatori non sono pazzi, se Baroni lo mette in campo significa che ha ricevuto buone indicazioni dal giocatore. A me nelle ultime gare non sta piacendo perché gli mancano coraggio e sfrontatezza. Lui è timido, è timoroso, ma quando va 1 contro 1 salta l’uomo, fa vedere qualità. Doppietta di Cataldi con la Fiorentina? E’ un giocatore che ti dà 6 e mezzo tutto l’anno, da lui non ci si possono aspettare picchi, anche se nell’ultima giornata il picco c’è stato. A me dall’esterno è apparso un po’ ‘musone’ a Roma e questo aspetto porta problemi al gruppo".