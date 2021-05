Lazio - Parma, Cucchi: "Vittoria sofferta ma Immobile..."

Una vittoria sofferta, arrivata quando anche la Lazio forse non ci sperava più. All'ultimo respiro Ciro Immobile insacca la palla in rete e regala tre punti importantissimi alla squadra di Inzaghi per continuare a sperare fino alla fine della stagione di raggiungere la Champions League. Questo il pensiero di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Ciro Immobile fa il "Caicedo" e la Lazio passa all'ultimo secondo. Vittoria sofferta anche per merito del Parma".

