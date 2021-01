Lazio - Parma, scelto l'arbitro del match: tutti i precedenti

La Lazio dopo la vittoria nel derby non si ferma e giovedì scenderà in campo contro il Parma per la prima partita di Coppa Italia. I biancocelesti partiranno dagli ottavi di finale e, in avvicinamento alla gara, l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale che dovrà gestire il match. L'arbitro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. De Meo e Raspollini saranno i guardalinee, mentre Sacchi sarà il IV uomo. Al VAR ci sarà Banti coadiuvato da Liberti.

I PRECEDENTI - Per il fischietto pugliese sarà la prima volta con i biancocelesti. Promosso dalla Serie B alla A quest'anno, il giovane direttore di gara ha arbitrato pochissime partite, mentre in Coppa Italia ha un solo precedente per questa stagione: Vicenza - Pro Patria valevole per il secondo turno preliminare.