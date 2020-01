Lazio, Parolo: “Contro la Spal vogliamo riscattarci dopo il pari nel derby”

Infine, Marco Parolo chiude questa carrellata di interviste. Il centrocampista di Gallarate è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi sia sulla serata che sul campionato: “È un piacere essere qui per Suor Paola, è bello partecipare a questo tipo di iniziative. Dopo tre anni ho imparato, ma ho fatto cadere un piatto quindi dovrò tornare. Siamo contenti, essere qui vuol dire fare qualcosa di diverso è anche un modo per fare ancora più gruppo. Contro la Spal abbiamo perso all'andata, vogliamo riscattarci per dar seguito a quanto stiamo facendo in campionato dopo il pari con la Roma".

Lazio - Spal, probabili formazioni: Caicedo con Immobile, spera Patric

Lazio - SPAL, l'arbitro della gara

TORNA ALLA HOMEPAGE