Lazio, Parolo incorona Immobile: “È il re di Roma, nessuno come lui”

© foto di Federico Gaetano

Sarri ha chiuso il suo primo anno alla Lazio al quinto posto in classifica, un punto sopra alla Roma di Mourinho. Nello speciale di Dazn "Fino all'ultimo secondo" si parla di questo e molto altro. Di seguito le considerazioni sulle due romane di Marco Parolo: "Mourinho prende per mano una città, diventa l’imperatore di Roma, colui che muove le persone. C’è questa energia che trasmette un allenatore carismatico come lui che alla fine ha portato un titolo a casa. Mou non ha un calcio esaltante ma efficace. Sarri inizia a proporre un po’ di quel SarriBall ci si aspettava. Soffre un po’ in difesa, ma davanti ha un attaccante come Immobile che fa gol e porta punti. Ciro è il re dei bomber e dei gol. È la quarta volta che vince la classifica cannonieri, nessuno come lui. È il re di Roma".