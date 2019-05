Lazio, Parolo mette all'asta le maglie dei suoi compagni per beneficienza

Dopo aver messo all'asta la sua maglia personale e quella di Francesco Acerbi, Marco Parolo continua la sua causa per aiutare i bambini disabili. Sul sito di charitystars.com è possibile partecipare all'asta per l'acquisto delle maglie di altri quattro suoi compagni di squadra: Senad Lulic, Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. Una causa importante che Parolo ha preso a cuore. Di seguito il comunicato.



"Ready2Play (R2P) è un progetto dedicato ai bambini con disabilità, nato all'interno del Torino Club Gallarate - Scuola Calcio Marco Parolo.

Proprio il centrocampista della Lazio ne ha permesso l'avvio e la realizzazione, nella profonda convinzione che “giocare a calcio” possa portare davvero ad un miglioramento del grado di salute di questi bambini. Il progetto è stato ideato e curato dai Ter.Occupazionali M.Lodi Pasini e M.Pastori, dopo due anni dedicati allo studio della letteratura internazionale sul tema disabilità-sport, integrazione sociale e dei progetti esistenti. Prende il via nella stagione 2018/19, il progetto pilota, che coinvolge 9 bambini con disabilità tra i 6 anni e gli 11 anni.



E' una delle prime volte in Italia in cui Scuola Calcio si fa diretta promotrice di un progetto riguardante la disabilità, senza appoggiarsi a strutture esterne. L'equipe è formata sia da persone provenienti dal mondo del calcio (mister e psicologa), sia da professionisti sanitari (Ter.Occupazionali, Educatori Prof., Fisioterapisti) che quotidianamente lavorano con bambini con disabilità.

Particolare attenzione è data al momento dello spogliatoio: qui si lavora con i bambini per aumentare le loro autonomie. Svestirsi, vestirsi, organizzare la borsa, allacciare gli scarpini diventano veri e propri obiettivi da raggiungere, proprio come quelli sul campo. Visti i grandi risultati raggiunti nell’anno in corso, si vuole, per la nuova stagione, allargare maggiormente il numero dei ragazzi coinvolti, in modo da consentire sempre a più ragazzi di “stare meglio, giocando a calcio”.



