Lazio, Patric irriconoscibile: nuovo look alla Luis Alberto - FOTO

Ci vorrà ancora tempo per la riapertura di barbieri e parrucchieri. Un vero dramma per chi non ha la possibilità, o l'intenzione, di tagliarsi i capelli "fai da te". Sui social le foto di barbe incolte e capelli lunghi più del solito sono ormai all'ordine del giorno. E lo stesso succede anche per alcuni calciatori, come nel caso di Patric, che si è immortalato col nuovo look quasi irriconoscibile. Alla "Luis Alberto", così come sottolineato dallo stesso giocatore spagnolo in una stories su Instagram.