Lazio, Patricia scuote Luis Alberto: "Se cadi, ti rialzi. Metti la magia"

La Lazio è in ginocchio, ma deve rialzarsi. È questo in sintesi anche il messaggio che Patricia, la moglie di Luis Alberto, ha voluto lanciare sui social a suo marito dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Poche righe pubblicate tra le storie di Instagram per dare forza al Mago, che aveva illuso nel primo tempo con il suo gol. “Se cadi, ti alzi e se cadi ancora ti rialzerai di nuovo perché io ti ho visto riprenderti da situazioni peggiori e questa non può fare eccezione. Io crederò in te qualunque cosa accada. La magia la metti tu” si legge.