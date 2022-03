Lazio, Pedro protagonista del quiz di Dazn – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come reso noto dal profilo Instagram di Dazn, Pedro si è preso una pausa dal campo per poter rispondere a qualche domanda. Un simpatico quiz chiamato “This or That”, diversi gli argomenti trattati: dal calcio al cibo. Queste sono state le preferenze dello spagnolo per quanto concerne il calcio: tra Ibrahimovic e Suarez ha preferito l’attaccante del Milan, tra gol e assist senza ombra di dubbio ha preferito i primi e tra Mondiale e Champions ha scelto la Coppa del Mondo. Per quanto riguarda il cibo e i monumenti, tra paella e cacio e pepe ha preferito il piatto spagnolo ma tra Sagrada Familia e Colosseo ad averla vinta è l’Italia.

