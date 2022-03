Mondiali senza Italia, P. Cannavaro: "Quasi una tragedia, ma i calciatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dai media presenti in occasione della finale del Torneo di Viareggio, Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli e fratello di Fabio campione del mondo nel 2006, ha commentato la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali in Qatar: "La delusione, per un paese che vive di pane e calcio, è quella non di tragedia ma quasi, calcisticamente parlando. Le motivazioni è difficile anche trovarle, si dovrebbe andare molto più a fondo. Ai ragazzi non si può dire nulla, tranne che in una partita dalla quale ci si aspettava un risultato diverso siamo incappati in una sconfitta inattesa. Però la squadra ha dimostrato di aver dato tutto in campo".

Si parla tanto di settori giovanili, a suo parere cosa si dovrebbe fare?

"Se n'è parlato tanto quando non ci siamo qualificati l'ultima volta, se ne parla tanto ora. Noi sono diversi mondiali che dimostriamo dei limiti, si dovrebbe parlare di meno e fare più fatti. Essendo nell'Unione Europea, un limite agli stranieri non è possibile. Però calcisticamente siamo un Paese che ha poco da chiedere: abbiamo materia prima in quantità. Se ricominciamo a lavorare bene sui giovani possiamo riportare il calcio italiano ai livelli che ha sempre avuto a livello mondiale. Italia, Germania, Brasile, Argentina sono nazioni che non hanno da invidiare nulla a nessuno".