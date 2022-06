Lazio, Pedullà: "Fabiani destinato a entrare in società ma..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Angelo Fabiani entrerà a far parte della società biancoceleste. A tornare sull'argomento, già largamente trattato dalla nostra redazione, è stato Alfredo Pedullà nella puntata serale di calciomercato di Sportitalia: "Fabiani è destinato ad entrare nella Lazio ma il ruolo è ancora da definire". A maggio, in un'intervista a Radiosei, l'ex DS della Salernitana si era detto lusingato dell'interesse di Lotito nei suoi cofronti. Nello stesso mese, la nostra testata aveva raccolto informazioni per cui a Fabiani sarebbe stata affidata la gestione della Primavera, in questi anni ad esclusivo appannaggio di Tare. Ad affiancarlo resterebbe comunque Mauro Bianchessi. Solo pochi giorni fa il DS romano avrebbe rifiutato la proposta del Catanzaro e partecipato ad una cena insieme a Claudio Lotito per parlare del suo prossimo futuro.