Lazio, Pellegrini sfrutta la chance: Baroni è un assist, Luca deve sfruttarlo

Un predestinato che negli anni non ha saputo sfruttare a pieno il suo potenziale, un talento che in campo non sempre è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità; si può dire che Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, debba ancora trovare la sua dimensione calcistica ideale. Nella Roma biancoceleste, al suo arrivo, sembrava davvero potesse portare quello che serviva al reparto arretrato: spiccata personalità, ottima corsa e un piede sinistro da sfruttare per servire pregevoli assist ai compagni. Eppure, l’estrema affidabilità di Marusic prima e il travolgente strapotere di Tavares poi, hanno di fatto oscurato le gesta dell’esterno basso romano, che si è dovuto accomodare in panchina in svariate occasioni.

A questo si sono aggiunti qualche problemino fisico e anche l'incidente automobilistico che ha rallentato l'avvio di questa stagione. Luca ha avuto la sua chance ad Amburgo e il numero 3 l'ha sfruttata. Vivace in fase offensiva e affidabile in quella difensiva, l'ex Juventus non ha sfigurato. Si trattava quasi di un'ultima chance visto anche lo stato di forma di Nuno Tavares, ma Luca ha risposto presente e di poter dire la sua aiutando i compagni e Baroni nelle rotazioni. Per un giocatore del suo talento fa specie anche leggere una statistica, che però la dice lunga sulla sua condotta in campo da disciplinare e affinare. Infatti in tutta la sua carriera sono stati di più i cartellini gialli ricevuti (35), rispetto agli assist forniti ai compagni (9). Laziale fin dalla nascita, Luca è uno dei beniamini del popolo biancoceleste e si può dire che la sua stagione è iniziata ad Amburgo. Dopo il troppo poco spazio trovato con Sarri e Tudor, con Baroni ha una grande chance. Il calcio offensivo dell'ex Verona è un assist che il numero 3 delle aquile deve sfruttare a suo favore,