Lazio, per l'ex Morrison un altro fallimento: rescinde con il Den Haag

CALCIOMERCATO EX LAZIO - Sembra non trovare mai pace Ravel Morrison, ex centrocampista anche della Lazio, ora di nuovo in cerca di un'altra squadra. L'inglese, naturalizzato giamaicano, ha rescisso il contratto con il Den Haag, club olandese dell'Eredivise nel quale ha collezionato solo quattro presenze da settembre scorso. Un altro fallimento, insomma, l'ennesimo della sua deludente carriera che negli ultimi anni ha visto Ravel provare a riscattarsi con l'Ostersunds, lo Sheffield United, il Middlesbrough e il Den Haag appunto. Adesso è svincolato e cerca sistemazione, chi sa che ci sia ancora qualcuno pronto a scommettere su di lui, talento senza dimora.

