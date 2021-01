Calciomercato Lazio, Tare tratta Kamenovic: la situazione

Obiettivo concreto, occhio alla svolta. Dimitrije Kamenovic è entrato in orbita Lazio, può diventare il primo (si vedrà se l’unico) acquisto di gennaio. Il serbo è stato proposto da Kezman, è l’agente di Milinkovic-Savic e Marusic, ha un rapporto speciale con il direttore sportivo, una corsia preferenziale che Tare ha deciso di sfruttare. Il giocatore piace, è un classe 2000, compirà 21 anni a luglio, è un esterno sinistro, ha un fisico possente e buona falcata, può ricordare proprio Marusic per caratteristiche, la giovane età gli permetterebbe di non occupare posti nella lista dei 25. Nel Cukaricki (4° nel campionato serbo) è un titolare, ha messo insieme 17 presenze un gol e due assist. Kamenovic è considerato uno dei prospetti migliori del calcio serbo, sarebbe un acquisto di prospettiva, un modo per coltivare il futuro. La Lazio ha allacciato i contatti con il Cukaricki, si cerca un’intesa, c’è ancora differenza tra domanda e offerta. Il club detentore del cartellino chiede circa 2,5 milioni, i biancocelesti vorrebbero strappare un prezzo più basso, rimanendo sotto al tetto dei due milioni. L’accordo con calciatore non è un problema, resta da capire se Kamenovic possa arrivare subito a Roma o se rimarrà in Serbia fino a giugno per mantenere continuità e giocare con frequenza. Può dipendere anche dalle uscite, va tenuto sempre conto dell'indice di liquidità, è stato un fattore nel mercato estivo e lo sarà anche in quello invernale. La situazione è in evoluzione, un quadro più chiaro si avrà nei prossimi giorni. La notizia è che Kamenovic è un obiettivo, un giocatore su cui la Lazio ha messo gli occhi, che sta trattando con l’obiettivo di regalarsi un altro colpo di prospettiva.

