Lazio, per la Serie A esiste la "regola dell’8 di Sergej" - FOTO

Ad inizio stagione si pensava che Sarri potesse essere la "prova del 9" per Milinkovic, lui ha risposto con la "regola dell'8". Il Sergente è uno dei giocatori più importanti della rosa attuale della Lazio, ma per qualcuno doveva ancora dimostrare qualcosa per essere riconosciuto come top player. Il cambio di atteggiamento in campo, in base alle richieste dell'allenatore, ha rivelato che Sergej può essere fondamentale sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Visione di gioco, sacrificio, fisicità e temperamento sono caratteristiche che fanno del serbo un giocatore a tutto tondo. Il suo lavoro a supporto della squadra non ha intaccato la sua fase realizzativa: 8 gol e 8 assist all'attivo per il centrocampista, uno dei più prolifici. La Serie A sui canali social ha celebrato il centrocampista biancoceleste.