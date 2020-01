Lazio, Petrelli: "Inzaghi conosce psicologicamente i propri giocatori"

Prima Roma, poi Lazio. Ma che anni quelli in biancoceleste. Sergio Petrelli è stato uno dei componenti della rosa del primo Scudetto, quello della banda Maestrelli, che ancora ricorda con inevitabile affetto. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: “La Lazio mi ha regalato il primo trofeo, lo Scudetto, farà sempre parte di me. Quando giro per Roma ancora mi fermano pe questo, ciò mi rende felice. Quello Scudetto arrivò a sorpresa e contro tutti, eravamo motivatissimi, fu pazzesco. La Lazio di oggi? Vola, e sono contento. Contro il Napoli sarà difficile ma la squadra di Inzaghi ce la può fare, ha le qualità per continuare a vincere. La vittoria di Brescia è arrivata con tanto carattere, merito di Simone che a livello psicologico ha inquadrato al meglio la rosa, tirando fuori il meglio da ognuno di loro. In lui rivedo alcune cose di Maestrelli, anche se per via dell'età è ancora presto per sbilanciarsi. Sicuramente ha tutto per riuscire a eguagliarlo”.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

TORNA ALLA HOMEPAGE