Lazio, Petrucci: "Col Borussia un'impresa. Domani mi aspetto un turnover ragionato"

La sfida di Champions col Borussia Dortmund alle spalle, quella contro il Bologna e la successiva col Club Brugge alle porte. Per parlarne ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci: "Il Borussia Dortmund rimane una delle più forti della Champions, una di quelle che può arrivare tanto avanti. Questo sottolinea ancor di più l’impresa della Lazio. L’idea che mi sono fatto è che con la Sampdoria i biancocelesti pensassero già alla partita di Champions".

TURNOVER - "In condizioni normali, senza un’eccessiva emergenza, il turnover ragionato per Inzaghi prevede 4 o 5 cambi. Secondo me ci saranno alcuni cambi per la partita di domani. Mi tengo qualche dubbio su Lazzari, credo non verrà rischiato e giocherà in Champions. Milinkovic ha preso una dura botta e non credo verrà schierato. Fra i pali mi aspetto l’esordio di Reina, mentre in difesa immagino che Luiz Felipe sia risparmiato per far spazio a Hoedt. Ho più dubbi sull’attacco. Correa mi è piaciuto, sta bene. In difesa sul centro-sinistra credo che la Lazio giocherà tutte le prossime partite con Acerbi. Lo preferisco centrale, ma sta crescendo da quella parte e ha dato ottime garanzie".



AKPA AKPRO - "Akpa Akpro sta vivendo un momento emotivo importante. Credo che avere un giocatore lanciato, libero di mente e con entusiasmo come lui, possa essere molto utile".

