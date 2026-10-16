Lazio, Petrucci: "Contro la Juve capiremo le ambizioni della squadra"

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il prossimo impegno della Lazio in trasferta a Torino contro la Juventus. Ecco le sue parole: "La partita con la Juve arriva al momento giusto per capire quali possono essere le ambizioni e le prospettive della Lazio. Ritengo che anche Gattuso sia curioso di misurare la Lazio in una partita molto complicata. Penso ci sia grande curiosità e voglia di giocare questa gara".

"Nelle valutazione inciderà anche la prestazione. Se la Lazio perde cambia poco anche a livello ambientale, sarebbe la prima sconfitta stagionale. Il pareggio sarebbe un ulteriore step di crescita perché permetterebbe di mantere l'imbattibilità, mentre in caso di vittoria potrebbe cambiare un po’ le tue prospettive. E non significa ambire allo scudetto ma poter lottare davvero per un posto in Europa. Cambierebbe anche molto il modo in cui gli altri vedono la Lazio".