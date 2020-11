Lazio, Petrucci: "Immobile, Strakosha e Leiva in campo a Formello, ma non saranno in Russia"

Altra vigilia turbolenta per Simone Inzaghi. Tra i calciatori partiti qualche ora fa dall'aeroporto di Fiumicino alla volta della Russia non ci sono Immobile, Strakosha e Leiva. I tre biancocelesti erano regolarmente a disposizione dell'allenatore per la trasferta di Torino, e anche questa mattina hanno svolto l'allenamento con i compagni. Si ipotizza un nuovo blocco della Uefa legato ai tamponi. Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: "Poco fa avevamo parlato della mancata convocazione di Ciro Immobile. Altri due elementi non voleranno per San Pietroburgo, e si tratta di Strakosha e Leiva. Sono questi tre i calciatori non convocati e quindi assenti per la partita di domani, nonostante si siano allenati regolarmente insieme alla squadra. Al momento non c'è alcuna comunicazione ufficiale della società sul perché di queste mancate convocazioni".

NUOVO BLOCCO? - "Oggi c'era attesa per i risultati dei tamponi della Uefa. Ricordiamo la scorsa vigilia, quella contro il Bruges, in cui Inzaghi perse diversi giocatori. Ecco, quei calciatori che si erano fermati prima del Belgio non si sono più allenati a Formello e sono ancora fermi, e sono Lazzari, Djavan Anderson, Escalante e Luis Alberto. Immobile era stato fermato prima della trasferta in Belgio, poi si era sottoposto a due tamponi sempre qui a Formello che avevano dato esito negativo. E dunque il giocatore era riuscito a scendere in campo contro il Torino. Vediamo se ci sarà nuovamente un nesso tra i nuovi tamponi dell'Uefa e queste mancate convocazioni".

Serie A, Giudice Sportivo: quattro biancocelesti sanzionati

Lazio, lo strano caso dei tamponi: la Figc apre un'inchiesta

TORNA ALLA HOMEPAGE