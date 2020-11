Serie A, Giudice Sportivo: quattro biancocelesti sanzionati

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea. In casa Lazio, prima sanzione per Ciro Immobile ammonito contro il Torino per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Seconda sanzione per Hoedt e prima per Pereira, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Terza ammonizione invece per Caicedo per essersi levato la maglietta dopo il gol decisivo al minuto 98 che ha consegnato la vittoria alla Lazio.

