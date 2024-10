Lazio, Petrucci: "Può essere la partita di Tchaouna. Mi aspetto un Como..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di Como - Lazio. In particolare, si è soffermato sui ballottaggi, sulle insidie e su chi potrà incidere nella gara. Ecco di seguito le sue parole: "C'era qualche dubbio su Nuno Tavares, ma dovrebbe avere la meglio su Pellegrini. Al centro più Gila di Romagnoli, ieri si è allenato bene. Il mio vero grande dubbio è a centrocampo, ma al momento favorito Vecino su Dele-Bashiru. Noslin-Pedro-Tchaouna sulla trequarti? Sì probabilmente saranno loro tre dietro a Castellanos. Sono molto incuriosito, il Como per come gioca sembra una piccola Lazio. Squadra offensiva e coraggiosa, sulla carta può essere vantaggioso, ma solo sulla carta. Loro non avranno Sergi Roberto, assenza pesante. Dovrebbe esserci Mazzitelli davanti la difesa con Strefezza, Nico Paz e Fadera dietro a Cutrone. Hanno una discreta rosa, è stata costruita per la salvezza ma rispetto alle altre ha anche una panchina piuttosto profonda. Como o Cagliari? Credo che la gara di stasera sia la più importante. Guendouzi parte dall'inizio ma non sta benissimo, Tavares giocherà per la prima volta due partite ravvicinate. Quindi Baroni dimostra di temere la partita di stasera andando a cambiare solo pochi elementi. Como più attento? Sfidò a viso aperto la Juventus, magari Fabregas sarà più accorto del solito, mi aspetto un Como meno spavaldo. Partita di Noslin e Tchaouna? Il primo già l'ha avuta, potrebbe essere quella di Tchaouna. Manca solamente lui. Qualche segnale contro il Genoa l'ho visto, per lui sarà una chance importante. Gabbia anti-Pedro? La Lazio è una squadra offensiva, non credo si concentreranno su un solo giocatore".