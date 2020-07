Lazio, Pippo Inzaghi: "Scudetto? Senza Covid sarebbe andata diversamente"

La Lazio perde a Lecce e si allontana dal primo posto in classifica. Davanti le telecamere di Sky Sport, Filippo Inzaghi ha provato a dare una spiegazione al calo dei biancocelesti: "Ho guardato mio fratello, il sogno iniziale di Simone era la Champions e per me avrebbe fatto un miracolo a raggiungerlo. Prima della sosta probabilmente avrebbe vinto lo scudetto perchè aveva tanta motivazione e gli impegni permettevano di prepararsi bene alle partite, anche l'assenza del pubblico ha fatto tanto".

LOTTA SCUDETTO - "La rosa della Lazio non può competere con quella della Juventus. La Lazio ha fatto vivere un sogno a tutti perchè ha tenuto aperto il campionato fino all'ultimo".