Lazio, Piscedda: "Anche con gli assenti è una buona squadra. Servirà Muriqi"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare di Lazio: "La speranza è che non si faccia male nessuno durante la partita, visti gli assenti. Per me comunque l'undici è una buona squadra, anche se non la migliore. Stasera serve un giocatore come Muriqi, mi sembra ancora distante dalla forma migliore. Però ha una bella fisicità, tiene il reparto in situazioni ostiche. Può essere utile, è una pedina preziosa. Magari in un momento così difficile la Lazio potrebbe tirar fuori quella rabbia sportiva che è fondamentale".