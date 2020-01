Lazio, Piscedda: "Correa assenza pesante. Luiz Felipe meglio di Patric"

La Lazio affronterà domani il Napoli, cercando di continuare lo straordinario percorso intrapreso in campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Piscedda: "Il Napoli ora è prevedibile, ma individualmente i giocatori sono molto forti. Nello spogliatoio c'è qualche problema che non è ancora venuto fuori. Correa? Se dovesse mancare è un'assenza pesante. Loro poi non hanno centrocampisti che possono contrastarlo, è un'arma in meno della Lazio. Luiz Felipe o Patric? Il primo attacca in avanti, Patric scappa all'indietro. Lo spagnolo è un terzino, ha un'altra mentalità. Il brasiliano aggredisce, è più irruento. Però se hai uno rapido come Insigne che entra in area, hai bisogno di qualcuno che lo aggredisca, e Patric non può farlo".

