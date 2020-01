Lazio, Piscedda: "Mercato? Non ci sono giocatori per rinforzare la rosa"

Derby alle spalle, la Lazio deve guardare ai prossimi impegni. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Non credo ci possano essere speranze per il primo posto, alla fine vincerà la Juventus. La Lazio deve continuare così. Mercato? Paloschi può darti una mano se manca Immobile, Jallow non lo conosco proprio. Se dovesse mancare Correa nel prossimo periodo, giocherebbe sempre Caicedo. Paloschi eventualmente sarebbe il sostituto di Caicedo. Io comunque non credo al mercato di gennaio, non ci sono giocatori che possono tornare utili. Aumenta solamente il numero di quelli in panchina, ma di rinforzo vero e proprio non se ne parla. Per diventare più forte servono giocatori di livello, che a gennaio non trovi".

LAZIO, LE CONDIZIONI DEL TUCU

LAZIO, JONY PIACE AL CELTA VIGO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE