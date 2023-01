Lazio, Piscedda: "Sarri ha fatto bene a mettere i titolari. Il segreto della difesa..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio accede ai quarti di finale grazie alla vittoria di misura contro il Bologna. La scelta di Sarri di schierare la formazione titolare, almeno nove undicesimi, è stata premiata dal gol di Felipe Anderson e dai zero tiri subiti da Maximiano, per merito di un'ottima fase difensiva. Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex giocatore biancoceleste Massimo Piscedda ha promosso la scelta di Sarri e ha svelato il segreto della difesa capitolina:

"Ieri la Lazio ha giocato con i titolari perché di fronte avevi il Bologna e non una squadra di B. Il Bologna è una squadra importante, di metà classifica e in salute. E quindi se la vuoi battere, devi mettere in campo una buona formazione. La Lazio prende meno gol perché ha arretrato il baricentro, è più compatta e soprattutto ha buoni difensori. La buona difesa la fanno i buoni difensori. Romagnoli e Acerbi sono due giocatori diversi ed ero sicuro che Acerbi avrebbe fatto bene all’Inter. Romagnoli si è messo un po’ più dietro e quella posizione è perfetta per lui. La Lazio sta diventando una squadra intelligente: sa che il gol prima o poi te lo fa, quindi bada a non scoprirsi troppo”.