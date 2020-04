Lazio, Poli: “A Milinkovic non manca nulla, giocatore di primo livello”

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 é intervenuto l'ex biancoceleste Poli: "Ho grande fiducia nell’operato del Club biancoceleste, e soprattutto in Igli Tare. Il Direttore Sportivo dei biancocelesti riesce a trovare sempre delle soluzioni importanti. Sergej Milinkovic è ancora molto giovane, deve ancora raggiungere il massimo del suo potenziale, ma ha dimostrato d’essere un calciatore di primo livello: al serbo non manca nulla, ha tecnica, classe e fisico. Inoltre, riesce anche ad aiutare la squadra in fase di non possesso . Il numero 21 dei biancocelesti deve solo trovare più continuità nel rendimento”.