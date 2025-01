Lazio, Poli: "Castellanos ha colpi importanti. Cagliari? Il ko contro i viola può lasciare scorie"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Fabio Poli ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Baroni parlando non solo del ko maturato contro la Fiorentina ma anche del prossimo impegno contro il Cagliari: "Lo stop con la Fiorentina ci può anche stare, soprattutto perché l’approccio non è stato dei migliori. Puniti due volte in poco tempo, poi diventa difficile rimontare queste gare. Sono partite che ci stanno in un campionato, c’è stata anche un po’ di sfortuna, visto il palo finale di Pedro. Dele-Bashiru? Il nigeriano è un buon giocatore, più fisico che di qualità. Rovella non si era allenato, ci sta lasciarlo in panchina".

PRESSIONE - "Pressione? Difficile capire se sia quello il problema, da fuori non è facile. Certo, con la Viola ha perso una partita importante. Il campionato è lungo, ritoccare questa Lazio sul mercato non è facile, ma ha ancora la possibilità di far divertire il pubblico, pur non essendo all’altezza dei primi due posti".

CAGLIARI - "Cagliari-Lazio? Non credo che gli isolani possano dar realmente fastidio ai biancocelesti, ma bisogna vedere se la partita con la Fiorentina lascerà qualche scoria".

CASTELLANOS - "Taty? Troppo importante per la squadra, potrebbe giocare anche per altri club importanti. È un attaccante completo, ora senza Immobile si sente importante e dentro questa Lazio. Ha dei colpi veramente importanti".