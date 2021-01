Lazio, Poli: "Contro l'Atalanta sarà durissima. Musacchio? Dobbiamo avere fiducia"

Settimana importante per la Lazio che tra mercoledì e domenica sfiderà due volte l'Atalanta prima in Coppa Italia e poi in campionato, in concomitanza anche con la chiusura di questa sessione invernale di mercato che ha portato a Roma Musacchio. Queste le parole dell'ex biancoceleste Fabio Poli ai microfoni di Radiosei: "Musacchio? Quando è stato preso dal Milan era un grande profilo, poi ha trovato una squadra din grande crisi e non ha dato quello che si aspettava soprattutto a causa dell'infortunio che ha subito. Se c'è stato l'ok della società e di Inzaghi dobbiamo avere fiducia. Come nome è una sicurezza. Questo è un campionato strano in cui tutto può accadere, difficile dare dei pronostici. La Lazio l'ho vista bene ultimamente,contro il Sassuolo all'inizio ha fatto fatica ma poi è venuta fuori la qualità. Contro l'Atalanta sarà durissima, è una squadra che gioca a memoria e ha dentro qualche campione di ottima fattura. Mi auguro che Inzaghi possa sempre far bene, spero che gli diano anche giocatori di qualità oltre ai 12/13 titolari. Se vuoi partecipare sempre alla Champions devi avere una panchina come ce l'hanno altre squadre. Spero che la Lazio possa fare un mercato di sostituzione i campioni che ha in campo".

