Lazio, pomeriggio di shopping per lady Immobile. E c'è anche la moglie di Caicedo... - FOTO

Mentre Immobile è in Turchia per la gara d'Europa League della sua Lazio contro il Galatasaray, la moglie si gode un pomeriggio di shopping. E allora, dopo la commozione da primo giorno di scuola delle due figlie, è tempo per Jessica di inserire qualche nuovo capo al proprio guardaroba. Direttamente al centro di Roma, lady Immobile ha fatto tappa nella lussuosa boutique di Hermes, dove ha avuto modo di incontrare un'ex componente delle wags biancocelesti. Si tratta di Maria Caicedo, appena approdata in Liguria dopo il passaggio al Genoa del marito. Ed è proprio la spagnola a condividere la foto con Jessica su Instagram. Entrambe bellissime, la distanza non le ha divise: si sono ritrovate per del buon, sano shopping.

