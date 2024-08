Lazio, Prandi: "Dele-Bashiru è il nostro Anguissa. Con Folorunsho..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di fede laziale Andrea Prandi si è soffermato su alcuni temi legati al mondo Lazio. Tra questi ha parlato dell'esordio in Serie A contro il Venezia e di alcuni giocatori di Baroni. Queste le sue parole: “La squadra manca di tecnica, mi è mancato Luis Alberto, mi piacciono i numeri dieci che tengono il passo e che smistano il gioco. Ora siamo una squadra di grande gamba, Dele-Bashiru può essere il nostro Anguissa. Sono rimasto impressionato da Castellanos, poteva fare tre gol, l’ho trovato un giocatore rinato. I nuovi non mi hanno esaltato, non ho capito perché Tchaouna non abbia giocato di più. Folorunsho? Mi farebbe piacere venisse alla Lazio, ma se per far arrivare lui dobbiamo far uscire Cataldi o Vecino non mi sembrerebbe un’operazione giusta“.

“Il 4-3-3 a mio avviso non è il modulo migliore, perché con squadre più strutturate rischiamo di andare in sofferenza. Casale? È in un’involuzione notevole ed è spesso l’anello debole, anche Romagnoli ha deluso ma il crollo di Casale è maggiore. In attacco invece abbiamo due ottimi giocatori, Castellanos sta meglio ora, ma ci sono tante partite e speriamo che ce ne siano sempre di più anche in Europa. Era dai tempi di Caicedo e Immobile che non avevamo due attaccanti così complementari“.