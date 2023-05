Lazio, premium partner d'eccezione contro la Cremonese: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un legame che va avanti da tempo quello tra Lazio e Groupama. Questo pomeriggio il gruppo di assicurazioni francese ha annunciato che scenderà in campo come premium partner al fianco della squadra di Sarri: "Groupama Assicurazioni scende in campo, come Premium Partner della S.S. Lazio, accanto a chi ama lo sport e il calcio, ancora più vicini per lo sprint di fine campionato".