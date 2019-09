Lazio, presentata la partnership con Radio Italia: presente Lotito

Ufficializzata la settimana scorsa, oggi c'è stata la presentazione della partnership tra la Lazio e Radio Italia. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, allo Star Hotel Rosa di Piazza Fontana a Milano è andata in scena la cerimonia a cui hanno presenziato il presidente Claudio Lotito e Mario Volanti, numero uno e fondatore di Radio Italia. Radio Italia, come contro Roma e Parma, intratterrà i tifosi dell'Olimpico per tutta la stagione sportiva.

Pubblicato il 23/9​​​​​​​