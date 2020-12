Lazio, prima per dribbling...ma sono quelli subiti: il dato

Troppi gol subiti, ma non solo. la Lazio sta riscontrando diversi problemi in questa prima parte di stagione, soprattutto in campionato. Tanti gol subiti, (non accadeva dalla stagione 92/93), e come riportato da Lazio Page, molte difficoltà nel saper fronteggiare i dribbling dei giocatori avversari. La Lazio è la infatti squadra che ha subito più dribbling vincenti in Serie A: su 230 contrasti, solo 70, ( il 30.4%), è risultato vincente, mentre in 160 occasioni l’avversario ha sempre avuto la meglio. Inoltre, dopo un dribbling vincente effettuato dagli avversari, la Lazio ha subito 14 tiri (quinto peggior dato di Serie A dopo Cagliari, Genoa, Bologna e Verona) e 5 gol (quarto peggior dato dopo Spezia, Genoa e Benevento). Infine, i biancocelesti comandano una speciale classifica dei dribbling vincenti subiti in questa stagione.

LA CLASSIFICA DEI DRIBBLING VINCENTI SUBITI

160 Lazio

135 Cagliari

122 Parma

116 Sampdoria

115 Crotone

115 Benevento

110 Spezia

110 Sassuolo

109 Bologna

106 Torino

