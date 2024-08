Lazio Primavera, Di Tommaso a LSC: "Inter? Abbiamo vinto di forza"

Dopo la vittoria contro l'Inter il calciatore della Lazio Primavera Leonardo Di Tommaso è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la gara. Queste le sue dichiarazioni: "Partita difficilissima, l'Inter è una squadra forte. Ma abbiamo fatto prevalere la nostra forza, il nostro coraggio e l'abbiamo portata a casa. La forza mentale rimane, quella va prima di tutto. Sotto questo punto di vista siamo attenti a non far mai mancare questa mentalità. Loro giocavano molto larghi, noi faticavamo a prendere gli esterni con i terzini. Le pressioni erano troppo deboli, nel secondo abbiamo pressato più forte e li abbiamo messi in difficoltà. Il mio ruolo? Cerco di migliorarmi in tutti gli aspetti, sia in fase offensiva che difensiva. Mi piace svariare, correre e recuperare tanti palloni. I centrocampisti di oggi devono saper fare entrambe le fase, mi reputo bravino in entrambe ma si può migliorare ancora. Su Atalanta-Lazio? Guardiamo partita per partita, è una squadra fortissima. Andiamo incontro a una squadra molto forte".